10:14 (мск), источник: © РИА Новости

Тяжелый удар. В Британии рассказали, что Россия сделала с ATACMS

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Американские ракеты ATACMS оказались неэффективными из-за контрмер российских военных, пишет издание Spectator.

Спецоперация на Украине
Источник: U.S. Army

Большинство ракет ATACMS, по-видимому, были перехвачены, обмануты или иным образом не попали в цель.

Spectator

В статье отмечается, что Россия продемонстрировала готовность адаптироваться к любому оружию, которое поставляют Киеву, — от ракет дальнего радиуса действия до морских беспилотников.

Кроме того, увеличение помощи от Запада и поставка Украине еще ракет не изменит ход конфликта. ВСУ провалили контрнаступление и получили тяжелый удар, считает автор.

«Украинские военные не выполнили задачи, а русские построили грозную оборонительную линию и оказались более решительными и адаптируемыми, чем предполагалось», — резюмировалось в материале.

США недавно передали Украине оперативно-тактические ракеты ATACMS, заявила представитель Совета национальной безопасности Эдриан Уотсон. Поставки ракет с сокращенной дальностью в 165 километров предварительно не анонсировались.

ВСУ с начала июня пытаются наступать на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросая в бой подразделения, подготовленные и вооруженные НАТО. Как подчеркивал Владимир Путин, ни на одном участке фронта им не удалось добиться значимых успехов. По его словам, за все это время санитарные и безвозвратные потери ВСУ составили свыше 90 тысяч человек.

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