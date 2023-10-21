Захарова высмеяла предложение Литвы запретить экспорт гвоздей в РФ

Захарова рассказала, что подобная ситуация уже происходила, когда США запретили поставку лифтов в Россию. В тот момент она общалась с китайскими бизнесменами, и их эта новость повеселила.
Ранее в этот день портал EUobserver рассказал, что Литва в рамках 12-го пакета санкций Европейского союза (ЕС) планирует ввести запрет на экспорт в Россию гвоздей, кнопок, игл для шитья и спиц для вязания. Кроме того, Вильнюс на десятках страниц расписал рекомендации по «разрушению российских промышленных мощностей».
Ранее, 20 октября, стало известно, что Еврокомиссия (ЕК) вскоре приступит к консультациям с рядом стран ЕС о деталях возможного 12-го пакета антироссийских санкций. В данный пакет может войти запрет на покупку российских алмазов.
В сентябре Bloomberg проинформировало, что ЕС ведет работу над 12-м пакетом санкций в отношении РФ. Тогда сообщалось, что группа стран призвала к санкциям против атомной отрасли, но это предложение уже встречало сопротивление со стороны других членов объединения.
При этом 7 сентября сообщалось, что ЕК до сих пор не представила предложение по 12-му пакету санкций в отношении России. В Брюсселе отмечали, что пока нет четкого понимания, когда начнутся дебаты по этому вопросу в Совете ЕС и какие именно рестрикции могут быть введены против РФ.
Страны Запада усилили санкционное давление на РФ на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года.