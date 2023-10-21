Главное
Палестино-израильский конфликт
13:20 (мск), источник: Коммерсантъ

В Каире стартовал саммит по палестино-израильском конфликту

В Каире стартовал саммит по ситуации в секторе Газа, организованный по инициативе президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси, передает Al Arabiya. Встреча проходит с целью предложения мер для помощи палестинцам и достижения прекращения огня между Израилем и «Хамасом».

Источник: Al Arabia

Помимо арабских лидеров саммит посетили представители ООН, Евросовета, Великобритании, Греции, Турции, Кипра, Италии. Россию на саммите представляет замминистра иностранных дел Михаил Богданов.

На открытии саммита Абдель Фаттах ас-Сиси заявил о необходимости создания «дорожной карты», которая позволит установить режим прекращения огня и приведет к «cозданию палестинского государства», передает Al Hadath. Наступление Израиля на сектор Газа президент назвал «практикой коллективного наказания» и осудил мировое сообщество за «глобальное молчание».

Как сообщала Financial Times со ссылкой на источники, многие европейские лидеры отказались участвовать в саммите из-за разногласий во взглядах на палестино-израильской конфликт. В частности, по данным FT, в проекте итогового коммюнике саммита не упоминается право Израиля на самооборону.

Справка
История конфликта Израиля и Палестины: краткая суть, хронологияКраткая хронология палестино-израильского конфликта: от британского мандата в Палестине и появления государства Израиль до войны с ХАМАС 2023 года

Лусине Баласян

Следите за развитием темыОбострение палестино-израильского конфликта
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Патриарх Кирилл о божьем промысле в создании ядерного оружия
Британия сообщила, что Россия использует дельфинов для защиты Крыма
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта