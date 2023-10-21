Соловьев извинился за слова Сатановского о Богданове и Захаровой

«Я хотел бы принести извинения министерству иностранных дел РФ, уполномоченным послам, (замглавы МИД) господину Богданову и госпоже Захаровой за абсолютно несправедливые по содержанию и недопустимые по форме высказывания, допущенные сотрудником нашего канала Евгением Яновичем Сатановским», — сказал Соловьев.
Соловьев рассказал, что Сатановский несколько дней назад в беседе с израильским журналистом на его YouTube-канале, комментируя ситуацию на Ближнем Востоке, оскорбил как дипломатов, так и министерство иностранных дел.
В свою очередь, в Telegram-канале МИД РФ опубликовали пост, в котором сообщается, что Соловьеву точно не за что извиняться.
«А то, что вы взяли на себя вину другого человека, ещё раз свидетельствует о ваших человеческих качествах. Работаем», — говорится в посте.