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Палестино-израильский конфликт
13:34 (мск), источник: © РИА Новости

Соловьев извинился за слова Сатановского о Богданове и Захаровой

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Телеведущий ВГТРК и канала Соловьев-Live Владимир Соловьев в Telegram-канале извинился за слова политолога Евгения Сатановского, сказанные в отношении замглавы МИД РФ Михаила Богданова и официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

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«Я хотел бы принести извинения министерству иностранных дел РФ, уполномоченным послам, (замглавы МИД) господину Богданову и госпоже Захаровой за абсолютно несправедливые по содержанию и недопустимые по форме высказывания, допущенные сотрудником нашего канала Евгением Яновичем Сатановским», — сказал Соловьев.

Соловьев рассказал, что Сатановский несколько дней назад в беседе с израильским журналистом на его YouTube-канале, комментируя ситуацию на Ближнем Востоке, оскорбил как дипломатов, так и министерство иностранных дел.

В результате чего я не вижу возможности продолжать профессиональное общение с Евгением Яновичем и принял решение об увольнении Евгения Яновича Сатановского с нашего канала.

Владимир Соловьев
журналист

В свою очередь, в Telegram-канале МИД РФ опубликовали пост, в котором сообщается, что Соловьеву точно не за что извиняться.

«А то, что вы взяли на себя вину другого человека, ещё раз свидетельствует о ваших человеческих качествах. Работаем», — говорится в посте.

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