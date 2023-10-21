В Совфеде высмеяли угрозу Латвии перекрыть для России Балтийское море

Ранее президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что следует перекрыть Балтийское море в том случае, если будет доказана якобы причастность России к повреждению газопровода Balticconnector, который пролегает по дну моря между Эстонией и Финляндией.
Ну, а если весь расчет на ВМС США, то «тут, мне кажется, очень важно не перепутать Финский залив с Персидским», заключил политик.
Balticconnector между Эстонией и Финляндией остановился в ночь на 8 октября. Тогда финский оператор Gasgrid Finland отмечал, что газопровод не работает из-за возможной утечки. Президент Финляндии Саули Ниинистё сказал, что повреждение Balticconnector, вероятно, стало результатом внешнего воздействия. НАТО заявило, что готово оказать содействие в расследовании инцидента, пока собирает информацию и обменивается данными с затронутыми союзниками.
Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос о якобы причастности России к подрыву трубопровода между Финляндией и Эстонией, заявил, что это «чушь собачья» и он не знал о существовании этого трубопровода из-за маленьких объемов перекачки.