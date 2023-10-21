Главное
Палестино-израильский конфликт
16:18 (мск), источник: © РИА Новости

В Совфеде высмеяли угрозу Латвии перекрыть для России Балтийское море

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Латвийскому руководству следует учитывать возможности ВМС страны, прежде чем предлагать идеи по «перекрытию» Балтийского моря, сказал РИА Новости сенатор от Калининграда Александр Шендерюк-Жидков.

Источник: РИА Новости

Ранее президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что следует перекрыть Балтийское море в том случае, если будет доказана якобы причастность России к повреждению газопровода Balticconnector, который пролегает по дну моря между Эстонией и Финляндией.

Очень забавно слышать, когда президент страны, флот которой, если верить интернету, состоит из пяти минных тральщиков 80-х годов и десятка патрульных и сторожевых катеров, рассуждает о перекрытии Балтийского моря.

Александр Шендерюк-Жидков
сенатор от Калининграда

Ну, а если весь расчет на ВМС США, то «тут, мне кажется, очень важно не перепутать Финский залив с Персидским», заключил политик.

Balticconnector между Эстонией и Финляндией остановился в ночь на 8 октября. Тогда финский оператор Gasgrid Finland отмечал, что газопровод не работает из-за возможной утечки. Президент Финляндии Саули Ниинистё сказал, что повреждение Balticconnector, вероятно, стало результатом внешнего воздействия. НАТО заявило, что готово оказать содействие в расследовании инцидента, пока собирает информацию и обменивается данными с затронутыми союзниками.

Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос о якобы причастности России к подрыву трубопровода между Финляндией и Эстонией, заявил, что это «чушь собачья» и он не знал о существовании этого трубопровода из-за маленьких объемов перекачки.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Израиль захватил видного представителя движения ХАМАС
Украина против Израиля: Байден выбрал, кому даст денег на войну
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта