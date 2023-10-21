Мусульмане освистали премьер-министра Канады Трюдо в мечети в Торонто

20 октября во время своего посещения мечети в районе Этобико в Торонто Трюдо был вынужден покинуть молитвенный дом мусульман под гневные крики прихожан.
В Сети появилось видео, на котором политический деятель обращается к десяткам собравшихся и благодарит их за то, что они позволили ему «помолиться вместе с ними в такое трудное время». В ответ на это мусульмане выразили возмущения и выступили против речи Трюдо на трибуне.
«Сколько палестинцев еще должно умереть, чтобы огонь прекратился?» — спросила одна женщина с плакатом.
В этот же день минздрав Палестины заявил о гибели 4385 человек с начала эскалации. По его данным, среди погибших 1756 детей и 967 женщин. Ранения получил 13 561 человек. В секторе Газа скончались 3353 человека.
Также Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) 21 октября заявила, что в заложниках у радикального движения ХАМАС остаются 210 человек, среди израильских военнослужащих число погибших составляет 307 человек.
Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.
Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.