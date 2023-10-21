19:14 (мск), источник: РБК
Израиль объявил о подготовке к новому этапу войны
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжает подготовку «к следующему этапу войны», включая наземные операции, говорится в телеграм-канале израильских вооруженных сил.
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В сообщении указывается, что в последние дни были утверждены планы по оперативным действиям, подразделения армии, развернуты и проводят учения.
По его словам, операция будет продолжаться без каких-либо установленных графиков до тех пор, пока не будут выполнены цели, включая демонтаж военно-политической системы палестинского движения ХАМАС.
После нападения со стороны палестинского движения ХАМАС утром 7 октября израильская армия начала наносить авиаудары по сектору Газа, который находится под контролем группировки.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ответ на атаку палестинского движения пообещал стереть ХАМАС «с лица Земли». Спустя несколько дней после нападения группировки представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари заявлял, что рассматриваются все варианты, включая наземную операцию в Газе. Решение о ней фактически принято, сказал накануне израильский посол в России Александр Бен Цви.
На планы Израиля по наземной операции влияют США, писал Bloomberg со ссылкой на источники. По данным СNN, Вашингтон и его союзники призывают израильскую сторону четко поставить цели, уделять внимание минимизации жертв среди гражданских и воздержаться от длительной оккупации. Одновременно с этим США и ЕС оказывают давление на Израиль, чтобы тот отложил операцию, что позволило бы выиграть время для секретных переговоров с ХАМАС об освобождении заложников, утверждал Bloomberg.
ХАМАС захватил в плен людей во время нападения на Израиль, среди заложников есть в том числе иностранцы, включая россиян. По последним данным ЦАХАЛ, группировка удерживает в Газе 210 человек.
Свои дома в Газе покинули уже 1 млн человек, сообщали в ООН. Ультиматум по переселению палестинцев и блокаду сектора со стороны Израиля в управлении организации по координации гуманитарных вопросов назвали военным преступлением.
На экстренном заседании Совета безопасности ООН постпред России Василий Небензя призывал ввести режим прекращения огня. Заложниками блокады Газы, по его словам, оказались в том числе порядка тысячи россиян и членов их семей. «Гуманитарный доступ должен быть предоставлен немедленно», — подчеркивал он.
По договоренности США и Египта 21 октября первая колонна гуманитарных грузов прибыла в анклав через КПП «Рафах» на египетской границе.