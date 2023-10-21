Байден заявил, что человечеству нужен новый мировой порядок

Он подчеркнул, что настроен оптимистично, однако от событий ближайшего времени будет многое зависеть.
«Мы находимся в переломном моменте истории и это означает, что решения, которые мы примем в следующие четыре или пять лет, будут определять, как будут выглядеть следующие четыре или пять десятилетий», — пояснил он.
Со схожими заявлениями выступал и госсекретарь США Энтони Блинкен, констатировавший завершение эпохи, начавшейся после завершения холодной войны. Конец холодной войны вызывал надежды на установление стабильности и мира, международного сотрудничества, на распространение прав человека, политическую либерализацию и экономическое сотрудничество стран, говорилон, отметив, что прогресс действительно был. Госсекретарь назвал действия России на Украине «самой непосредственной, наиболее острой угрозой международному порядку, закрепленному в Уставе ООН», и его ключевым принципам территориальной целостности, суверенитета, универсальных прав человека.
Президент Владимир Путин не раз говорил о планах построить новый миропорядок, отличающийся от того, который предлагает Запад.
«Как бы западные и так называемые наднациональные элиты ни пытались сохранить существующий порядок вещей, наступает все-таки новая эпоха, новый этап в мировой истории, и только подлинно суверенные государства могут обеспечить высокую динамику роста», — говорил президент.