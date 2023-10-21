Главное
Палестино-израильский конфликт
19:20 (мск), источник: РБК

Байден заявил, что человечеству нужен новый мировой порядок

Президент США Джо Байден, выступая на предвыборном приеме в Вашингтоне, заявил, что человечество нуждается в «новом мировом порядке» на смену тому, который держался последние 50 лет.

Источник: Reuters

Я думаю, что у нас есть возможность сделать что-то, если мы достаточно смелы и уверены в себе, чтобы объединить мир так, как никогда раньше. Мы жили в послевоенном периоде в течение 50 лет, и все работало чертовски хорошо, но это выдохлось. Нужен новый — новый мировой порядок в некотором смысле.

Джо Байден
президент США

Он подчеркнул, что настроен оптимистично, однако от событий ближайшего времени будет многое зависеть.

«Мы находимся в переломном моменте истории и это означает, что решения, которые мы примем в следующие четыре или пять лет, будут определять, как будут выглядеть следующие четыре или пять десятилетий», — пояснил он.

Во время загрузки произошла ошибка.

Со схожими заявлениями выступал и госсекретарь США Энтони Блинкен, констатировавший завершение эпохи, начавшейся после завершения холодной войны. Конец холодной войны вызывал надежды на установление стабильности и мира, международного сотрудничества, на распространение прав человека, политическую либерализацию и экономическое сотрудничество стран, говорилон, отметив, что прогресс действительно был. Госсекретарь назвал действия России на Украине «самой непосредственной, наиболее острой угрозой международному порядку, закрепленному в Уставе ООН», и его ключевым принципам территориальной целостности, суверенитета, универсальных прав человека.

Президент Владимир Путин не раз говорил о планах построить новый миропорядок, отличающийся от того, который предлагает Запад.

«Как бы западные и так называемые наднациональные элиты ни пытались сохранить существующий порядок вещей, наступает все-таки новая эпоха, новый этап в мировой истории, и только подлинно суверенные государства могут обеспечить высокую динамику роста», — говорил президент.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Захарова обвинила США в «обмане мира»
Озвучен список автомобилей для российских чиновников
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
Байден Джо