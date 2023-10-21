Итогового заявления саммита в Каире по палестино-израильскому конфликту не приняли

«Окончательного заявления не будет из-за разногласий между Арабской группой и представителями Запада, участвующими в саммите, которые заблокировали его публикацию. Западные представители хотели, чтобы заявление включало только осуждение ХАМАС, в то время как они отказывались осуждать Израиль за убийство тысяч мирных жителей в Газе или потребовать срочного прекращения огня и доставки гуманитарной помощи в осажденный сектор», — сообщили дипломатические источники телеканала.
Они добавили, что «крупнейшие европейские страны не были готовы выступать с каким-либо заявлением независимо от его формулировки», так как их представители «ссылались на надуманные причины, и всякий раз, когда выдвигались компромиссы, не соглашались».
Египет как организатор саммита выпустил собственное заявление, в котором говорится о стремлении страны посредством приглашения представителей десятков государств «достичь международного консенсуса».
«Египет также ожидал, что участники выступят с глобальным призывом к миру, в котором согласятся с важностью переоценки модели международного решения палестинской проблемы за последние десятилетия», — сказано в заявлении.
Египетская сторона считает, что международная арена за последние десятилетия выявила серьезный недостаток в поиске справедливого и прочного решения палестинской проблемы, так как прежние попытки «предлагали временные решения и обезболивающие» для болезненного вопроса.
«Продолжающаяся война также выявила изъян в ценностях международного сообщества в преодолении кризисов. В то время как мы наблюдаем соревнование в скорости осуждения убийства невинных людей в одном месте, мы сталкиваемся со странным нежеланием осуждать тот же акт в другом месте. Мы даже находим попытки оправдать это убийство, как будто жизнь палестинца менее важна, чем жизни других людей», — подчеркнула египетская делегация по итогам саммита.
Арабская Республика Египет завершила заявление утверждением о том, что не будет жалеть усилий для продолжения работы со всеми партнерами для достижения целей, которые стали поводом для проведения саммита в Каире, вне зависимости от сложностей или продолжительности палестино-израильского конфликта.
20 октября, накануне саммита в Каире, малазийская газета New Straits Times указала на то, что египетская делегация наблюдала в ходе переговоров. Нынешний ближневосточный конфликт, писала газета, как никогда выявляет элементы западного лицемерия, с которым, в частности, пытается бороться РФ.
В тот же день замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев заявил, что Россия осуждает неизбирательные удары по гражданским объектам в секторе Газа. Это было сделано после того, как стало известно об обстреле греческой православной церкви Святого Порфирия в секторе Газа 19 октября. Сообщалось, что греческий православный храм был уничтожен взрывом.
19 октября в МИД РФ назвали провальную политику США в отношении палестино-израильского конфликта главной причиной его эскалации. В министерстве указали, что вето, наложенное США на проект бразильской резолюции по ближневосточному конфликту, является чудовищным шагом, ведущим к выходу конфликта за границы ближневосточного региона.
Массированный ракетный обстрел Израиля со стороны сектора Газа начался утром 7 октября: боевики вторглись в приграничные районы на юге страны. Палестинское исламистское движение ХАМАС взяло на себя ответственность за ракетный удар. Министр обороны Израиля Йоав Галант распорядился призвать резервистов на военную службу, израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ.
В этот же день Галант объявил о развязанной боевиками Палестины войне и объявил о старте операции «Железные мечи», первый этап которой уже завершен. 8 и 9 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжила наносить удары по сектору Газа. Только за ночь на 9 октября ее истребители, вертолеты и артиллерия поразили более 500 военных целей палестинского движения ХАМАС и «Палестинского исламского джихада» в секторе Газа.
Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.