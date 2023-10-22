КНР призвала ООН созвать масштабный саммит по Ближнему Востоку

«ООН должна способствовать скорейшему созыву более авторитетной, более влиятельной и более масштабной международной мирной конференции, формированию международного консенсуса по содействию миру и содействию скорейшему всеобъемлющему, справедливому и прочному решению палестинского вопроса», — приводит его слова МИД Китая.
Он отметил, что эскалация палестино-израильского конфликта доказала, что игнорировать палестинский вопрос нельзя. Он призвал к реализации проекта создания двух государств, созданию независимой Палестины и достижению ее мирного сосуществования с Израилем.
«Китай будет продолжать работать с соответствующими сторонами международного сообщества, чтобы прилагать неустанные усилия, чтобы как можно скорее положить конец войне в Газе, поддержать палестинский народ в восстановлении его законных национальных прав, реализовать “решение о двух государствах” и добиться долгосрочных результатов мира и безопасности на Ближнем Востоке», — заявил дипломат.
Накануне состоялся Каирский мирный саммит по палестинскому вопросу. В нем приняли участие представители 31 страны, а также лидеры ООН, Лиги арабских государств, Европейского союза и других региональных объединений. По итогам заседания участники не приняли совместное заявление из-за разногласий.
19 октября в МИД РФ назвали провальную политику США в отношении палестино-израильского конфликта главной причиной его эскалации. В министерстве указали, что вето, наложенное США на проект бразильской резолюции по ближневосточному конфликту, является чудовищным шагом, ведущим к выходу конфликта за границы ближневосточного региона.
Ситуация в регионе обострилась, после того как 7 октября радикальное палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа: теперь она может начаться позже и длиться дольше, чем изначально планировалось.
По последним данным, с начала эскалации конфликта со стороны Израиля пострадало более 5 тыс. человек. Число жертв превышает 1,4 тыс. В секторе Газа в конфликте погибло более 4,3 тыс. человек и еще 13,5 тыс. получили ранения.
Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.