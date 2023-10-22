Экс-советник Пентагона предрек неспособность НАТО пережить кризис

Ранее, 16 октября, президент России Владимир Путин в ходе визита в Китай напомнил об обещаниях НАТО не расширяться на Восток. Он указал, что нельзя строить безопасность одних государств на основе подрыва безопасности других, в связи с чем для России важен внеблоковый статус Украины.
В августе начальник штаба генерального секретаря НАТО Стиан Йенссен предположил, что Украина может вступить в Североатлантический альянс, если согласится передать некоторые свои территории России. Однако на следующий день Йенссен отказался от своих слов, уточнив, что сказал об этом в рамках более масштабной дискуссии.
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что страна не будет менять территории на членство в НАТО, и призвал Запад вместо предложений об уступках территории нарастить поставки оружия.
Украина подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Тогда Зеленский заявил, что фактически страна уже находится в альянсе и соответствует его стандартам.