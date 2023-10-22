15:44 (мск), источник: Известия

Экс-советник Пентагона предрек неспособность НАТО пережить кризис

НАТО не переживет нынешний кризис, поскольку не предназначено для наступательных действий. Об этом 22 октября заявил бывший старший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в соцсети X (бывш. Twitter).

Спецоперация на Украине
Источник: Reuters

НАТО не переживет этот кризис. Оно не предназначено для ведения наступательных действий. Оно было создано для защиты западной цивилизации. И вдруг мы расширили его и попытались превратить Россию в точную копию Швеции.

Дуглас Макгрегор
Экс-советник Пентагона, полковник

Ранее, 16 октября, президент России Владимир Путин в ходе визита в Китай напомнил об обещаниях НАТО не расширяться на Восток. Он указал, что нельзя строить безопасность одних государств на основе подрыва безопасности других, в связи с чем для России важен внеблоковый статус Украины.

В августе начальник штаба генерального секретаря НАТО Стиан Йенссен предположил, что Украина может вступить в Североатлантический альянс, если согласится передать некоторые свои территории России. Однако на следующий день Йенссен отказался от своих слов, уточнив, что сказал об этом в рамках более масштабной дискуссии.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что страна не будет менять территории на членство в НАТО, и призвал Запад вместо предложений об уступках территории нарастить поставки оружия.

Украина подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Тогда Зеленский заявил, что фактически страна уже находится в альянсе и соответствует его стандартам.

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