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Палестино-израильский конфликт
19:07 (мск), источник: Ведомости

Глава Пентагона заявил о готовности к расширению конфликта на Ближнем Востоке

Вооруженные силы США готовы принять меры в случае расширения конфликта на Ближнем Востоке и предостерегают потенциальных участников от вовлечения в него. Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин в интервью телеканалу ABC.

Источник: Reuters

«Как уже говорил президент [США Джо] Байден, если какая-либо группировка или страна планирует расширить этот конфликт и воспользоваться той неприятной ситуацией, то мой совет — не стоит», — сказал он.

Мы сохраняем за собой право на самозащиту и не будем колебаться в том, чтобы принять соответствующие меры.

Ллойд Остин
глава Пентагона

Байден во время визита в Израиль 18 октября подтвердил поддержку Тель-Авива в его войне с «Хамасом», писали «Ведомости».

На следующий день, 19 октября, Байден выступил с телеобращением к нации, в котором говорил в том числе о ситуации на Украине и палестино-израильском конфликте.

«Поддержка наших критических партнеров, включая Израиль и Украину, — это разумная инвестиция, которая на протяжении поколений будет приносить дивиденды», — сказал он.

20 октября стало известно, что Байден запросил конгресс дополнительно выделить $106 млрд в 2024 финансовом году. Из этих средств на поддержку Израиля предложено направить $14,3 млрд, а $9 млрд — на оказание гуманитарной помощи пострадавшим в регионе. На поддержку Украины предложено выделить $61,4 млрд. В ходе телефонного разговора с израильским премьером Биньямином Нетаньяху Байден призвал соблюдать «законы войны», включая защиту мирных жителей сектора Газа.

7 октября палестинская группировка «Хамас» напала на Израиль. На фоне атаки боевиков армия еврейского государства начала операцию «Железные мечи», страна перешла в состояние войны и начала наносить массированные авиаудары по сектору Газа. Согласно последним данным, в результате конфликта погибли более 6000 человек, из которых с палестинской стороны жертвами стали более 4600 жителей. С начала эскалации около 1,5 млн человек покинули свои дома в секторе Газа.

Справка
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