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21:48 (мск), источник: ТАСС

В Тегеране сообщили, что РФ и Иран обнулят таможенные пошлины к марту 2024 года

ДУБАЙ, 22 октября. /ТАСС/. Россия и Иран договорились обнулить пошлины на импортные товары из двух стран к марту 2024 года. Об этом сообщил член Совместной ирано-российской торговой палаты Камбиз Мерказеми.

Источник: Reuters

«По мере коммерческого развития отношений Ирана и стран Евразии проблемы операторов в сфере таможни, тарифов и конкурентного рынка будут решены к концу года [по персидскому календарю, эквивалентно марту 2024 года]», — приводит его слова агентство IRNA.

Он пояснил, что решением подобных проблем являются «расчеты в национальных валютах, а также свободная торговля и открытие таможенных границ Ирана с Россией, Арменией и Белоруссией».

Мерказеми также отметил, что инфраструктура для реализации соглашения о свободной торговле создается «быстрыми темпами» благодаря высокому уровню взаимопонимания между иранскими и российскими переговорщиками.

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