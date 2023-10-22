В Тегеране сообщили, что РФ и Иран обнулят таможенные пошлины к марту 2024 года

«По мере коммерческого развития отношений Ирана и стран Евразии проблемы операторов в сфере таможни, тарифов и конкурентного рынка будут решены к концу года [по персидскому календарю, эквивалентно марту 2024 года]», — приводит его слова агентство IRNA.
Он пояснил, что решением подобных проблем являются «расчеты в национальных валютах, а также свободная торговля и открытие таможенных границ Ирана с Россией, Арменией и Белоруссией».
Мерказеми также отметил, что инфраструктура для реализации соглашения о свободной торговле создается «быстрыми темпами» благодаря высокому уровню взаимопонимания между иранскими и российскими переговорщиками.