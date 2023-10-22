Нетаньяху провел переговоры с Макроном, Рютте и Санчесом

«Премьер Биньямин Нетаньяху провел сегодня серию переговоров с западными лидерами. Премьер пообщался с президентом Франции Эммануэлем Макроном, премьер-министром Испании Педро Санчесом и премьер-министром Нидерландов Марком Рютте», — указано в сообщении офиса Нетаньяху (цитата по «РИА Новости»).
В ходе переговоров премьер Израиля подчеркнул решимость еврейского государства в уничтожении палестинского движения «Хамас» — его боевиков и политического руководства. До этого сообщалось, что Макрон и Рютте посетят Израиль в начале следующей недели.
7 октября палестинская группировка «Хамас» напала на Израиль. На фоне атаки боевиков армия еврейского государства начала операцию «Железные мечи», страна перешла в состояние войны и начала наносить массированные авиаудары по сектору Газа. Согласно последним данным, в результате конфликта погибли более 6000 человек, из которых с палестинской стороны жертвами стали более 4600 жителей. С начала эскалации около 1,5 млн человек покинули свои дома в секторе Газа.