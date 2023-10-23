В Минобороны рассказали о новых программах для использования «Солнцепеков»

«Контроль и корректировка поражаемых целей проводится расчетами беспилотных летательных аппаратов, которые в режиме реального времени передают результаты поражения на командный пункт. Стрельба ведется с использованием новейших программных систем привязки к местности», — рассказали в ведомстве.
Уточняется, что на Запорожском направлении в районе Вербового подразделения Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения в составе расчетов тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек» оказывают поддержку десантно-штурмовым подразделениям во время активной обороны.
ТОС-1А «Солнцепек» — огнеметная система на танковом шасси. Она использует неуправляемые реактивные снаряды калибра 220 миллиметров с термобарической боевой частью для уничтожения объемным взрывом живой силы противника, боевой техники и укреплений. На пусковой установке размещается до 24 снарядов, способных накрыть площадь до 40 тысяч квадратных метров. Полный залп занимает шесть секунд. Дальность стрельбы — от 400 до 6 000 метров. Запас хода по шоссе — 550 километров. Расчет — три человека. В Вооруженных силах России эти машины стоят на вооружении частей войск РХБЗ.