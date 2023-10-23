На Украине заявили, что страна не готова к отопительному сезону

«Киевский режим не заготовил к отопительному сезону необходимые запасы угля, его заготовлено примерно в три-четыре раза меньше необходимого, электроэнергии на всех украинцев не хватит. Так, при потребности энергетической системы Украины в энергетическом угле примерно 1,8−3 млн тонн, заготовлено около 700 тыс. тонн», — отметил он.
Азаров также утверждает, что Украина не готова к отопительному сезону и по запасам газа.
«Удары ВС РФ по украинским объектам инфраструктуры здесь ни при чем. В том состоянии, в котором сейчас находится энергетическая система, она абсолютно не готова к зиме. Она не обеспечит необходимое количество выработки электроэнергии, тепла. Даже для того небольшого населения, которое осталось сейчас на Украине после всех этих миграций, перемещений и так далее», — подчеркнул экс-премьер.
Ранее член наблюдательного совета компании «Укрэнерго» Юрий Бойко заявил, что Украина не успеет накопить к зимнему периоду необходимые 1,8 млн тонн угля. По его мнению, недостаток может быть восполнен за счет импорта из Польши и Казахстана. Но этого объема достигнуть точно не удастся, сказал Бойко, отказавшись привести данные, сколько на Украине сейчас накоплено угля.