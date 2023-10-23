Грушко: НАТО нарушит международное право, закрыв Балтийское море для России

«Брюссель и другие столицы стран НАТО должны понимать всю серьезность последствий такого шага. <…> Мы знаем, что некоторые политики и натовские стратеги мечтают превратить Балтийское море во внутреннее озеро НАТО. Но этого не будет, не будет никогда», — сказал дипломат.
Грушко посоветовал западным странам направить ту энергию, с которой они расследуют повреждение газопровода Balticconnector, на выявление виновных в подрывах «Северного потока — 2».
«Если Латвия действительно исходит из того, что нанесение существенного ущерба приравнивается к акту вооруженного нападения как это записано в стратегических документах НАТО, то Балтийское море должно было быть закрыто для американских кораблей после “Северного потока — 2”, прежде всего, Германией», — добавил Грушко.
Он подчеркнул, что поскольку в прессе продолжает раскручиваться версия о причастности Украины к взрывам на «Северных потоках», то должна быть прекращена любая помощь Киеву.
Газопровод Balticconnector между Эстонией и Финляндией не работает из-за возможной утечки, так как вечером 8 октября в подводной трубе упало давление и управляющие системой Эстонии и Финляндии перекрыли подачу газа. Финские пограничники обнаружили место утечки газопровода. Центральная криминальная полиция считает, что, скорее всего, повреждения были нанесены умышленно. Место утечки находится в территориальных водах Финляндии.