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13:21 (мск), источник: ТАСС

Песков заявил, что мир больше не будет крутиться вокруг США

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Кремль поддерживает слова президента США Джо Байдена о том, что мир нуждается в новом порядке, но Москва не согласна с тем, что такой порядок может быть построен Вашингтоном. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Источник: РИА "Новости"

«Мы абсолютно согласны с господином Байденом. Это тот редкий случай, когда мы абсолютно согласны с тем, что он сказал. Действительно, мир нуждается в новом миропорядке, основанном на совсем других принципах», — сказал он.

Как считают в Кремле, это мироустройство должно быть свободным от попыток концентрирования всех механизмов управления в руках одного государства, от попыток навязывать другим странам свою волю, свои решения.

«И наоборот, [должен быть] миропорядок, который зиждется на международном праве, а не на “правилах”, который зиждется на взаимном уважении, взаимной выгоде, невмешательстве во внутренние дела друг друга и так далее», — перечислил Песков.

Однако, продолжил пресс-секретарь президента РФ, Кремль не согласен с Байденом в другой части его высказывания. «У господина Байдена была еще одна фраза: “И США способны построить такой порядок”. Здесь, в этой части мы не согласны», — подчеркнул он.

Песков обратил внимание, что США, «так или иначе, о каком миропорядке они бы ни говорили, имеют в виду американоцентричный миропорядок». «То есть мир, который крутится вокруг США. Так больше не будет», — уверен представитель Кремля.

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