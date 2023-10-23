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13:39 (мск), источник: ТАСС

Новый миропорядок, заложники в Палестине и закрытое море. Темы брифинга Пескова

Российские заложники в Палестине, необходимость нового миропорядка и угрозы закрыть для РФ Балтийское море стали в понедельник основными темами брифинга пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Источник: AP 2023

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О планах президента

Президент РФ Владимир Путин работает в Кремле. «У него будет из открытого на докладе глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков».

Во второй половине дня возможен международный телефонный разговор.

О россиянах, остающихся в заложниках в Палестине

«Осуществляются определенные контакты с этой целью [освобождения россиян-заложников], наши дипломаты работают». «В той ситуации, которая там есть, трудно говорить о детальной информации».

Некоторые из находящихся в регионе остаются в контакте с посольством, некоторые — нет. «Регистрация не является обязательной, это добровольное дело для тех граждан, которые проживают за границей».

О новом миропорядке

«Мы абсолютно согласны с господином [президентом США Джо] Байденом [по вопросу необходимости строить новый миропорядок] — это тот редкий случай».

«Действительно, мир нуждается в новом миропорядке», «свободном от концентрирования всех механизмов управления» в руках одной страны. Нужен «миропорядок, который зиждется на международном праве, а не правилах», уважении, выгоде, невмешательстве в дела друг друга.

В вопросе, что страной, которая создает новый миропорядок, должны стать США, «мы не согласны». «США так или иначе, о каком бы миропорядке они бы ни говорили, имеют в виду американоцентричный миропорядок». «Так больше не будет».

Об угрозах закрыть РФ Балтийское море

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс, угрожая закрыть для РФ Балтийское море, «говорил о том происшествии, которое имело место» с трубопроводом Balticconnector. Он уточнял, что поддержит это, «если выяснится, что Россия имеет к этому отношение — а я сразу говорю, Россия не имеет никакого к этому отношения».

«В ответ хочется спросить у господина президента — что нужно будет сделать с Балтийским морем», когда выяснятся виновные в подрыве «Северных потоков».

«Любые угрозы нужно воспринимать серьезно, от кого бы они ни исходили». «Угрозы являются для Российской Федерации неприемлемыми».

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