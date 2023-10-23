Новый миропорядок, заложники в Палестине и закрытое море. Темы брифинга Пескова

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
Президент РФ Владимир Путин работает в Кремле. «У него будет из открытого на докладе глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков».
Во второй половине дня возможен международный телефонный разговор.
«Осуществляются определенные контакты с этой целью [освобождения россиян-заложников], наши дипломаты работают». «В той ситуации, которая там есть, трудно говорить о детальной информации».
Некоторые из находящихся в регионе остаются в контакте с посольством, некоторые — нет. «Регистрация не является обязательной, это добровольное дело для тех граждан, которые проживают за границей».
«Мы абсолютно согласны с господином [президентом США Джо] Байденом [по вопросу необходимости строить новый миропорядок] — это тот редкий случай».
«Действительно, мир нуждается в новом миропорядке», «свободном от концентрирования всех механизмов управления» в руках одной страны. Нужен «миропорядок, который зиждется на международном праве, а не правилах», уважении, выгоде, невмешательстве в дела друг друга.
В вопросе, что страной, которая создает новый миропорядок, должны стать США, «мы не согласны». «США так или иначе, о каком бы миропорядке они бы ни говорили, имеют в виду американоцентричный миропорядок». «Так больше не будет».
Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс, угрожая закрыть для РФ Балтийское море, «говорил о том происшествии, которое имело место» с трубопроводом Balticconnector. Он уточнял, что поддержит это, «если выяснится, что Россия имеет к этому отношение — а я сразу говорю, Россия не имеет никакого к этому отношения».
«В ответ хочется спросить у господина президента — что нужно будет сделать с Балтийским морем», когда выяснятся виновные в подрыве «Северных потоков».
«Любые угрозы нужно воспринимать серьезно, от кого бы они ни исходили». «Угрозы являются для Российской Федерации неприемлемыми».