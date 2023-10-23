Путин призвал заботиться о детях участников СВО как о своих собственных

Президент в понедельник встретился с главой Кабардино-Балкарии Казбеком Коковым. Руководитель региона рассказал о мерах поддержки семей участников СВО и особо остановился на вопросах поддержки детей военнослужащих.
«Так и продолжайте, ладно? Здесь все важно. Но то, что вы сказали про детей, это особое внимание, конечно. К детям наших ребят нужно проявлять особое внимание и заботу о них как о своих собственных», — заявил Путин.
Также президент попросил главу КБР обратить внимание на дефицит мест в детских садах региона и на вопросы развития амбулаторной сети.
«Вы сказали про школы, про детские сады, — там действительно многое делается, особенно в столице. Но все-таки мест в детских садах пока не хватает. И, конечно, особенно по республике в целом еще есть над чем работать с точки зрения состояния этих учреждений. Вас прошу на это обратить внимание. Так же, как на амбулаторно-поликлиническую сеть. Вы сами знаете: в Нальчике одно, второе, третье делается, а по региону посмотреть еще надо», — отметил Путин.
Он подчеркнул, что эти вопросы требуют особого внимания и со стороны республики, и со стороны федерального центра. «В эти программы надо вписываться и активнее работать с правительством. Что касается меня, то я с удовольствием вас поддержу», — заверил Путин главу региона.