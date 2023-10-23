Эрдоган одобрил заявку Швеции на вступление в НАТО

Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО в мае прошлого года. Финляндия стала членом объединения в апреле, а вступление Швеции в альянс долго блокировала Турция. На данный момент все участники НАТО, кроме Турции и Венгрии, ратифицировали вступление Швеции.
«Протокол о вступлении Швеции в НАТО был подписан нашим президентом господином Реджепом Тайипом Эрдоганом 23 октября 2023 года и передан Великому национальному собранию Турции», — цитирует агентство сообщение канцелярии Эрдогана.
Анкара требовала от Швеции выдать сторонников «Рабочей партии Курдистана» (РПК, Анкара считает их террористами) и отменить введенный в 2019 году запрет на экспорт оружия в Турцию. Кроме того, недовольство Турции вызывали акции с сожжением Корана, проводившиеся активистами в Швеции.
В июле генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Эрдоган дал свое согласие, чтобы в кратчайшие сроки передать протокол о приеме Швеции в НАТО на ратификацию. В документе по итогам переговоров турецкого лидера с премьером Швеции Ульфом Кристерссоном говорилось, что Швеция внесла необходимые поправки в Конституцию, изменила свои законы, значительно расширила сотрудничество в борьбе с РПК и возобновила экспорт оружия в Турцию.