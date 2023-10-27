США нанесли удары по иранским объектам в Сирии

Как передает агентство Рейтер со ссылкой на источник в Пентагоне, целями ударов американских истребителей F-16 в Сирии были склады с оружием и боеприпасами.
Удары, по утверждению Остина, не связаны с палестино-израильским конфликтом и не означают смены политики Вашингтона. Он назвал удары ответом на атаки против американцев в Ираке и Сирии, которые начались 17 октября, в результате чего погиб один контрактник, работавший на Пентагон, еще 21 боец получил легкие ранения.
Как заявил Остин, приказ Байдена демонстрирует, что США не станут терпеть подобные атаки и будут защищать себя и свои интересы.
Глава Пентагона добавил, что США не позволят Ирану скрыть свою причастность к атакам и не станут колебаться в вопросе принятия дальнейших мер по самозащите.
Ранее официальный представитель Пентагона Патрик Райдер сообщил, что американские военные с 17 по 26 октября подверглись 16 атакам в Ираке и Сирии. Перед этим Джо Байден обратился к Верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи с предупреждением, заявив, что США ответят в случае атак на американских военнослужащих находящихся на Ближнем Востоке, и призвал быть готовым к этому.