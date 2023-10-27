С тыла. Пушков заявил о пробитии бреши в «американском заслоне»

В среду президент Словакии Зузана Чапутова официально назначила Фицо новым премьер-министром республики. Он занял этот пост в четвертый раз по итогам победы его партии Smer на парламентских выборах в сентябре.
«Пока Вашингтон безуспешно убеждает Глобальный Юг последовать за Западом в его стратегии, направленной против России, у США “в тылу” появляются политические лидеры, не согласные ни с этой стратегией, ни с огромными затратами на Украину», — написал Пушков в своем Telegram-канале.
Ранее Фицо проинформировал главу Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен о том, что Братислава не будет оказывать Киеву военную помощь. Перед саммитом Европейского союза премьер также сообщил, что не будет поддерживать и санкции против России, если они будут вредить Словакии так же, как те, что были приняты ранее.