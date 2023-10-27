Главное
Главные новости недели
06:31 (мск), источник: © РИА Новости

С тыла. Пушков заявил о пробитии бреши в «американском заслоне»

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Вступление Роберта Фицо в должность премьера Словакии пробило брешь в «американском заслоне», которым США оградили Европу от ее собственных интересов, такое мнение высказал сенатор Алексей Пушков.

Источник: © РИА Новости

В среду президент Словакии Зузана Чапутова официально назначила Фицо новым премьер-министром республики. Он занял этот пост в четвертый раз по итогам победы его партии Smer на парламентских выборах в сентябре.

Это, несомненно, брешь в «американском заслоне», которым США оградили Европу от ее собственных подлинных интересов.

Алексей Пушков
сенатор РФ

«Пока Вашингтон безуспешно убеждает Глобальный Юг последовать за Западом в его стратегии, направленной против России, у США “в тылу” появляются политические лидеры, не согласные ни с этой стратегией, ни с огромными затратами на Украину», — написал Пушков в своем Telegram-канале.

Ранее Фицо проинформировал главу Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен о том, что Братислава не будет оказывать Киеву военную помощь. Перед саммитом Европейского союза премьер также сообщил, что не будет поддерживать и санкции против России, если они будут вредить Словакии так же, как те, что были приняты ранее.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Трамп добился своего. США отодвигают Украину на второй план
'Это изменит все'. Россия готовится применить новое оружие
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
ЕССовет Федерации