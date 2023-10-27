В Евросоюзе назвали Венгрию растущей угрозой

Поведение властей Венгрии все больше становится угрозой для Евросоюза, в частности в связи со словами премьера Виктора Орбана об оккупации и контактами с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом заявили The Guardian высокопоставленные европейские чиновники.
Эти действия, пояснил один из высокопоставленных дипломатов, «поднимают вопросы о том, можем ли мы по-прежнему доверять этой стране как союзнику и партнеру». Он предупредил углубление проблем с Венгрией, что будет ставить под угрозу принятие общих решений по стратегически важным вопросам.
«Венгрия становится все более изолированной, поскольку отсрочка вступления Швеции в НАТО негативно влияет на безопасность всех союзников», — сказал второй высокопоставленный европейский дипломат.
Нарастающие трения в отношениях между Венгрией и ЕС неофициально признают и в Будапеште. Один из высокопоставленных венгерских чиновников сказал о существовании «большой неопределенности относительно будущего». «Но что точно, так это то, что в будущем будет больший риск изоляции», — добавил он.
Опрошенные Politico европейские дипломаты в конце октября выражали недоумение получением Венгрии конфиденциальной информации наравне с другими странами Евросоюза, тогда как ее власти не раз выступали в поддержку российских позиций. «Если бы я был Украиной, мне было бы неудобно делиться какими-либо планами, пока он (Орбан. — РБК) находится в зале», — указал один из высокопоставленных дипломатов.
Дипломаты из ряда стран Западной Европы при этом исключили возможность введения более жестких мер против Венгрии в ближайшее время, а один из них уточнил, что службы безопасности не выявили «никаких достоверных признаков риска» в отношениях Москвы и Будапешта.
Источник в Елисейском дворце напомнил, что Орбан всегда в конечном счете принимал нужную сторону по важным решениям, несмотря на «его антиевропейскую театральность», пишет Politico. Собеседник признал, что контакты Орбана и Путина не были позитивными для ЕС, однако если приглядеться, все решения внутри Евросоюза по вопросам санкций против России и поддержке Украины были приняты единогласно.
Напряжение в отношениях Венгрии и Евросоюза проявляется и в публичных заявлениях лидеров обеих сторон. В конце октября Орбан сравнил обязательства страны перед Евросоюзом с советской оккупацией. Он заявил, что стране раньше приходилось «плясать под дудку» Москвы и это было трагедией, а когда-то же самое пытается делать ЕС — «это просто плохая современная пародия».
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель не согласился с его оценкой и напомнил, что членство в Евросоюзе — добровольное. «Никто не обязывает Венгрию быть членом ЕС. Это свободный выбор», — подчеркнул Боррель.
Орбан встретился с Путиным в середине октября во время визита в Китай, российский президент тогда лестно отозвался об отношениях двух стран, которые десятилетиями строились «исключительно на основе учета интересов друг друга, опираясь на все позитивное, что досталось нам из прошлого».
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