Израиль привлек «самое мощное кибероружие» к поиску заложников

Израиль использует Pegasus и другие шпионские программы для обнаружения заложников в секторе Газа, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. Об этом же ранее писало израильское издание Haaretz.
Компании-разработчики таких программ, среди которых NSO Group и Candiru получили просьбы Израиля по модернизации своих программ, чтобы выполнить поставленные задачи, рассказали собеседники агентства. Сотрудничество ведется в основном на бесплатной основе.
К поиску заложников с помощью шпионских программ приступили с середины октября, для этого израильская сторона привлекла, помимо NSO и Candiru также Rayzone, Paragon, Cobwebs, ActiveFence и другие компании, писал Haaretz. Издание отметило, что обычно эти разработчики никак не контактируют между собой, так как работают в разных областях или конкурируют и даже приходятся «непримиримыми соперниками». Однако в последние недели они объединились для совместной работы, что стало беспрецедентным, рассказали источники.
По сведениям издания, Израиль сформировал «киберштаб» после того, как сто хакеров, старших специалистов по кибербезопасности и бывших сотрудников разведки вызвались помочь стране.
Один из аналитиков на условиях анонимности привел пример газете, что усилия в области киберразведки помогают, среди прочего, семьям, которые не знают о судьбе своих родственников. В частности, специалисты сопоставляют разные данные и подтверждают, что человек погиб, а не находится среди пропавших без вести. «По крайней мере, теперь они знают — [потому что] неопределенность ужасна», — пояснил он.
Власти Израиля сообщали, что боевики ХАМАС похитили более 200 человек. В группировке рассказывали о гибели порядка 50 из них в результате обстрелов. Израиль требует вернуть всех заложников и сложить оружие для завершения войны.
Pegasus разработана израильской NSO Group. Программа позволяет обходить шифрование и получать полный контроль над телефоном, включая доступ к фотографиям, сообщениям, контактам, геолокации, камере и микрофону. Заражены могут быть устройства как на iOS, так и на Android.
New York Times называла программу «самым мощным в мире кибероружием». Согласно результатам расследования газеты от января 2022-го, Израиль был активным пользователем этого ПО.
В июле 2021 года несколько СМИ (The Washington Post, The Guardian, Haaretz, Les Echos и другие) сообщили, что власти ряда стран (Азербайджана, Бахрейна, Венгрии, Израиля, Индии, Казахстана, Марокко, Мексики, ОАЭ, Руанды, Саудовской Аравии) следили за журналистами, политиками и активистами через их смартфоны с помощью шпионской программы Pegasus. NSO Group назвала расследование безосновательным и заявила, что работает с соблюдением этических норм. Производитель шпионского ПО утверждает, что продает свои технологии правоохранительным органам и правительствам для борьбы с преступностью и терроризмом и расторгает договоры с клиентами, которые используют его продукцию не по назначению.