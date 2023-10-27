Орбан призвал к плану Б по Украине

Стало очевидным, что Украина не победит, а Россия не проиграет, Европе нужно сформировать новый план действий, заявил венгерский премьер Виктор Орбан в эфире радио Kossuth.
По его словам, план Запада изначально был предельно ясен — помогать Украине ответить России оружием, «а не переговорами, не изоляцией конфликта, как мы это сделали в случае с Крымом». «Допустим, вы сражаетесь, вы проливаете кровь, а мы даем вам деньги, даем вам военное снаряжение», — рассказал Орбан и напомнил об оптимистичных ожиданиях западной стороны от украинского наступления (цитата по 24.hu).
Москва, считает он, не допустит неудачи, поскольку «проигранная война создаст неразбериху». Орбан рассказал, что он сразу понял неэффективность избранной стратегии ЕС, но ему не поверили. Теперь же, продолжил он, следует признать провал выбранной политики и составить план Б, а если он уже есть, то надо обсудить, «чего это будет стоить и как мы поделим между собой это бремя».
Премьер Венгрии призвал поменять руководство Евросоюза на ближайших выборах, потому что нынешние лидеры «не могут решить проблему». «В мирное время они могут быть хорошими лидерами, но сейчас, когда шторм, огромные волны, появляются пиратские корабли, тогда нужны перемены», — добавил Орбан.
Орбан неоднократно критиковал руководство Евросоюза, те в ответ обвиняли его в подавлении свободы слова в стране и эрозии принципа многопартийности. Среди прочего венгерский премьер сравнивал обязательства перед ЕС с советской оккупацией, но Брюссель напомнил ему, что членство в Евросоюзе — добровольный выбор.
Опрошенные The Guardian европейские и венгерские чиновники накануне предупредили о рисках изоляции Венгрии внутри Европы из опасений ее сближения с Москвой, что вредит доверию к Будапешту. По их мнению, позиция венгерских властей будет все больше мешать принятию коллективного решения по существенным вопросам. При этом французский источник Politico напомнил, что Венгрия после «антиевропейской театральности» присоединялась к остальным странам при голосовании за поддержку Украины или принятии очередных пакетов санкций против России.
Орбан встретился с российским президентом Владимиром Путиным в Китае в конце октября. После встречи он сказал, что ответ президента России на вопрос о прекращении боевых действий на Украине не был обнадеживающим. Путин, комментируя его оценку, выразил сомнение, что тот «исчерпал оптимизм», и заявил, что Россия готова к переговорам с Украиной.