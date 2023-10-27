Управление ООН по правам человека обвинило Израиль в военных преступлениях

«Коллективное наказание населения Газы, лишение основных товаров, электричества и воды, а также бомбардировки густонаселенных районов являются военными преступлениями в соответствии с международным гуманитарным правом», — рассказала она (цитата по «РИА Новости»).
«Хамас» атаковал южные районы Израиля 7 октября. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию под названием «Железные мечи», страна объявила о переходе в состояние войны. По последним данным, в ходе палестино-израильского конфликта погибли около 8000 человек, включая более 6500 палестинцев. Среди погибших и 23 россиян с израильским паспортом, отмечал МИД Израиля. Ранее сообщалось, что «Хамас» взял в заложники 222 человека. Среди них 15 аргентинцев, 12 немцев, 12 американцев, шесть французов и шесть россиян, а также 54 гражданина Таиланда.
24 октября в Совбезе ООН генсек всемирной организации Антониу Гутерриш призвал немедленно прекратить огонь в секторе Газа, освободить заложников, а также положить конец «нападениям на мирных жителей, жилые дома и больницы» и обеспечить доставку гуманитарной помощи на постоянной основе. Он осудил атаку палестинской группировки «Хамас» на Израиль, отметив при этом, что действия боевиков не могут быть поводом «для коллективного наказания палестинского народа».
По словам генсека ООН, нападение «Хамаса» произошло «не на пустом месте». Он напомнил, что палестинцы на протяжении 56 лет «жили в удушающей оккупации». В то же время обида палестинского народа не может оправдать атаки «Хамаса», добавил генсек.
Представитель Израиля в ООН Гилад Эрдан назвал речь Гутерриша «шокирующей», призвав генсека немедленно уйти в отставку, а глава израильского МИДа Эли Коэн отказался от встречи с Гутерришем, заявив, что «Хамас» прежде должен быть уничтожен. Сам Гутерриш позднее заявил, что шокирован тем, что его слова были интерпретированы как оправдание нападения «Хамаса» на Израиль.