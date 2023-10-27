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16:02 (мск), источник: Lenta.Ru

В Молдавии допустили вступление в ЕС без Приднестровья

Президент Молдавии Майя Санду допустила, что страна может войти в Европейский союз (ЕС) без Приднестровья. Такое мнение политик высказала в эфире радиостанции Vocea Basarabiei («Голос Бессарабии»).

Источник: AP 2023

Глава государства признала, что считает идеальным путем страны «вступление в ЕС целиком». «Если это не произойдет, [если] по тем или иным причинам это будет невозможно, есть еще вариант, по которому сначала в Евросоюз интегрируется правобережье, потом левобережье», — подчеркнула она.

Рассуждая о приднестровском конфликте, Санду заявила, что он возник из-за того, что Москва «поддержала сепаратистский режим и эта поддержка на протяжении многих лет сохраняет этот сепаратистский режим». Назвав происходящее ситуацией, при которой люди с правого и левого берега Днестра не могут свободно перемещаться, Санду заявила, что решением проблемы должно стать уничтожение «сепаратистского режима». «Тогда мы сможем реинтегрировать нашу страну», — добавила президент Молдавии.

Ранее премьер-министр республики Дорин Речан заявил, что Молдавия стремится повысить обороноспособность и желает участвовать в международных миссиях НАТО.

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