16:36 (мск), источник: ТАСС
ЕС скоро предложит, как использовать замороженные активы РФ для финансирования Киева
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что его подготовка идет во взаимодействии с Группой семи.
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БРЮССЕЛЬ, 27 октября. /ТАСС/. Евросоюз обсуждает 12-й пакет санкций против России, включая запрет на экспорт российских алмазов, который готовится во взаимодействии с Группой семи (G7), заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции после саммита ЕС.
«Мы обсуждаем 12-й пакет санкций против России, который будет включать лишение России остающихся доходов, в первую очередь от экспорта российских алмазов. Эти санкции готовятся во взаимодействии со странами Группы семи. Мы также намерены усилить эффективность применения уже существующих санкций», — сказала она.
«Мы заморозили €211 млрд российских активов, и в настоящее время доходы от них идут только отдельным финансовым институтам ЕС. Мы скоро представим предложения по использованию доходов от [реинвестирования] этих средств для помощи Украине и поддержки ее восстановления. Эти средства будут направлены в бюджет Евросоюза, затем оттуда будут распределяться на нужды Украины», — сказала фон дер Ляйен.