16:57 (мск), источник: ТАСС
Шольц заявил, что поддержка Украины не ослабнет из-за конфликта на Ближнем Востоке
По словам канцлера ФРГ, в этом он заверил украинского лидера Владимира Зеленского.
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БРЮССЕЛЬ, 27 октября. /ТАСС/. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что поддержка Украины не ослабнет на фоне эскалации палестино-израильского конфликта. Об этом он сообщил журналистам на пресс-конференции в Брюсселе по итогам двухдневного саммита лидеров Европейского союза.
«Мы заверили президента Украины, и я лично в телефонном разговоре, который у меня был с ним, отметил, что наша поддержка Украины не уменьшится и что на нее не повлияет тот факт, что мы сейчас имеем эти новые горькие проблемы, возникшие в результате жестокого нападения ХАМАС на Израиль и на его граждан», — сказал Шольц.
Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября, сопровождавшегося массовыми убийствами жителей приграничных израильских поселков и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков. ХАМАС называет свою атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить ответные удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.