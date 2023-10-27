Пентагон подтвердил, что недалеко от базы США в Ираке сбили беспилотник

«Примерно в 07:00 по времени Восточного побережья США (14:00 мск) 27 октября силы США поразили беспилотник-камикадзе в нескольких километрах от базы Айн-эль-Асад в Ираке, он был успешно сбит без каких-либо дальнейших инцидентов», — отметил представитель американского военного ведомства.
Агентство Reuters ранее информировало, что военные США предотвратили атаку беспилотника на базу Айн-эль-Асад.
Ранее бойцы шиитских отрядов потребовали от США вывести своих военнослужащих из Ирака и других стран Ближнего Востока. В заявлении подчеркивалось, что «американские войска должны немедленно покинуть регион, иначе их базы будут постоянно подвергаться нападениям».