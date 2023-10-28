Иран предупредил о серьезных планах стран, поддерживающих Палестину

«Что я понял из их планов, это то, что они держат палец на спусковом крючке. Знаете, это что-то куда более мощное и глубокое, чем-то, что вы могли наблюдать», — рассказал дипломат.
По его словам, если ситуация с преследованием мирных жителей в секторе Газа и на Западном берегу будет оставаться прежней, то «все будет возможно».
Накануне сообщалось, что Вооруженные силы Ирана в ближайшие дни проведут масштабные учения «Эктэдар 1402». В них задействуют бронетанковые, артиллерийские, ракетные, воздушно-десантные, беспилотные и другие подразделения с привлечением всех видов техники, состоящих на вооружении армии республики.
Маневры проводятся на фоне обострения конфликта между Израилем и палестинским движением ХАМАС из сектора Газа. При этом Тель-Авив опасается, что Тегеран или его союзники в регионе могут вмешаться в боевые действия. Власти Израиля предостерегают исламскую республику от такого шага.
Так, в воскресенье министр экономики и промышленности еврейского государства Нир Баркат заявил, что Израиль нанесет удар по Ирану, если «Хезболла» попытается открыть второй фронт на севере. Он пригрозил исламской республике судьбой сектора Газа, уточнив, что ЦАХАЛ планирует «стереть страну с лица земли» в случае расширения конфликта.
Как, в свою очередь, подчеркнул посол Ирана в Испании Реза Забиб в интервью газете 20minutos, если Израиль совершит какое-то «безумие» против исламской республики, то ответ Тегерана «заставит его пожалеть об этом».
При этом, как сообщили в середине октября РИА Новости в постпредстве Ирана при ООН, Вооруженные силы страны не станут вступать в бой в случае начала наземной операции Израиля в секторе Газе, если Тель-Авив не атакует иранскую территорию.