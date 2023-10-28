США примут на вооружение модернизированный вариант ядерной бомбы B61

«Сегодняшнее объявление отражает меняющуюся обстановку в сфере безопасности и растущие угрозы со стороны потенциальных противников», — заявил помощник министра обороны США по космической политике Джон Пламб.
B61−13 будет доставляться современными самолетами, предоставляя «дополнительные возможности для поражения некоторых сложных и крупных военных целей». Она заменит некоторые из имеющихся на вооружении ядерных боеприпасов B61−7.
«Производство B61−13 не приведет к увеличению общего количества вооружений в нашем ядерном арсенале, хотя и обеспечит нам дополнительную гибкость», — добавил Пламб.
Подчеркивается, что принятие на вооружение B61−13 не является ответом на какое-либо конкретное событие, а «отражает текущую оценку меняющейся обстановки в области безопасности».
В апреле The Guardian со ссылкой на отчет Федерации американских ученых (FAS) писала, что одна из американских ядерных бомб B61, хранящихся на военной базе США в Нидерландах, могла быть повреждена. Как отмечало издание, всего в Европе шесть американских баз, на которых хранится в общей сложности около сотни бомб B61. Помимо Нидерландов они находятся также на базах США в Бельгии, Германии, Италии и Турции. Летные экипажи этих стран и Греции обучены устанавливать их на самолеты и применять. Сторонники контроля над вооружениями уже давно утверждают, обращает внимание издание, что бомбы B61 устарели в военном плане и их необходимо вывезти из Европы.