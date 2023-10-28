12:23 (мск), источник: © РИА Новости
Конец Украины. В США вспомнили пророческие слова Киссинджера
Джеффри Сакс: Украина гибнет по вине США, стремящихся расширить НАТО.
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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Украина сейчас гибнет по вине США, стремящихся расширить НАТО и свою сферу влияния, заявил в ходе своего видеовыступления американский экономист и профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс.
Он напомнил, что корни нынешнего конфликта на Украине лежат в моменте, когда США после распада СССР решили «протолкнуть» идею расширения НАТО и систематически проводили ее в жизнь.
В 2008 году бывший на тот момент президентом США Джордж Буш перешел важную для России «красную линию», пообещав так или иначе принять в альянс Грузию и Украину, при этом тогда европейские лидеры понимали, что это очень опасный шаг.
«Это оказалось гибельным для обеих этих стран. Как говорил Генри Киссинджер: “Может быть, опасно быть врагом Америки, но быть другом Америки — фатально”. Это как раз украинский случай: страна гибнет прямо сейчас по вине США из-за стремления к невыполнимой цели — вступлению в НАТО», — указал Сакс.
Он добавил, что сейчас Украина «погибает на поле боя» за то, чего ей «никогда не удастся достичь» и чего Россия не допустит.
Как ранее отметил президент Владимир Путин, России чрезвычайно важен внеблоковый статус Украины, расширение НАТО за счет этой страны создает угрозы. К эскалации нынешнего конфликта привело в том числе то, что Вашингтон начали втаскивать Киев в альянс, указал он. Российский лидер добавил, что Москва сделала все для того, чтобы идти по пути урегулирования конфликта.