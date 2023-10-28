04:10 (мск), источник: Известия
Россия показала в ООН обломки использованных Украиной западных ракет
Первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский 27 октября принес на заседание Совета Безопасности (СБ) ООН обломки западных ракет, которые Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали для удара по гражданской инфраструктуре. Он показал обломки ракеты HIMARS, выпущенной по администрации Херсонской области в сентябре прошлого года. В результате удара погибли три человека, многие были ранены. Также Полянский показал обломок с места обстрела ракетами Storm Shadow моста.