Байден объяснил атаку на объекты в Сирии желанием сорвать серию атак на США

«Я отдал приказ о нанесении ударов с целью обеспечить защиту и безопасность наших военнослужащих, сорвать продолжающуюся серию атак против США и наших партнеров, а также удержать Иран и поддерживаемые им военизированные группировки от проведения или поддержки новых атак на американских военнослужащих и объекты», — говорится в письме господина Байдена лидерам Конгресса.
Американский лидер заявил о готовности «предпринять дальнейшие действия, если это будет необходимо и целесообразно, для отражения дальнейших угроз или нападений».
Американские базы в Сирии и Ираке в последние дни часто подвергаются обстрелам. 21 военный пострадал. Вашингтон в ответ атаковал цели в Сирии, как утверждается, связанные с Корпусом стражей исламской революции. США назвали это предупреждением. Иран отметил, что не отправлял войска в Сирию или другие части региона, но не будет просто наблюдать за происходящим, а будет действовать «в соответствии со своими национальными интересами».