Эрдоган призвал Израиль немедленно выйти из «состояния безумия»

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила в Telegram-канале, что за ночь нанесла удары по 150 целям на севере сектора Газа.
«Непрекращающиеся израильские бомбардировки Газы, которые усилились прошлой ночью, вновь нацелились на женщин, детей и ни в чем не повинных мирных жителей, углубляя гуманитарный кризис. Израиль должен немедленно выйти из этого состояния безумия и прекратить свои атаки. Я приглашаю всех моих братьев и сестер сегодня в стамбульский аэропорт имени Ататюрка на большой палестинский митинг, где мы усилим наши призывы и громко заявим, что мы вместе с палестинским народом выступаем против израильского гнета», — написал Эрдоган в соцсети Х.