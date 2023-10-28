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Палестино-израильский конфликт
10:26 (мск), источник: © РИА Новости

Эрдоган призвал Израиль немедленно выйти из «состояния безумия»

АНКАРА, 28 окт — РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал Израиль немедленно выйти из «состояния безумия» и прекратить атаки на Газу.

Источник: Reuters

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила в Telegram-канале, что за ночь нанесла удары по 150 целям на севере сектора Газа.

«Непрекращающиеся израильские бомбардировки Газы, которые усилились прошлой ночью, вновь нацелились на женщин, детей и ни в чем не повинных мирных жителей, углубляя гуманитарный кризис. Израиль должен немедленно выйти из этого состояния безумия и прекратить свои атаки. Я приглашаю всех моих братьев и сестер сегодня в стамбульский аэропорт имени Ататюрка на большой палестинский митинг, где мы усилим наши призывы и громко заявим, что мы вместе с палестинским народом выступаем против израильского гнета», — написал Эрдоган в соцсети Х.

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