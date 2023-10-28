Главное
Палестино-израильский конфликт
10:41 (мск), источник: RT на русском

В ХАМАС заявили о провале наступления Израиля в секторе Газа

В ХАМАС заявили, что попытка наземного наступления израильтян с ряда направлений на сектор Газа провалилась, они понесли большие потери.

Источник: AP 2023

Об этом телеканалу Al Mayadeen заявил член руководства палестинского движения ХАМАС за рубежом Али Барака.

«Попытка наземного вторжения… на сектор Газа провалилась этой ночью… Армия (Израиля) понесла большие потери», — заявил Барака.

Он также отметил, что Израиль использовал вертолёты для эвакуации раненых и погибших с поля боя.

Ранее армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что за ночь нанесла удары по 150 подземным целям на севере сектора Газа, включая туннели и другую подземную инфраструктуру.

Следите за развитием темыОбострение палестино-израильского конфликта
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 «У России есть все необходимые возможности»: как проходит работа по...
Для отдыха осенью россияне чаще всего выбирают поездки на море
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта