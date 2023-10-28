10:41 (мск), источник: RT на русском
В ХАМАС заявили о провале наступления Израиля в секторе Газа
В ХАМАС заявили, что попытка наземного наступления израильтян с ряда направлений на сектор Газа провалилась, они понесли большие потери.
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Об этом телеканалу Al Mayadeen заявил член руководства палестинского движения ХАМАС за рубежом Али Барака.
«Попытка наземного вторжения… на сектор Газа провалилась этой ночью… Армия (Израиля) понесла большие потери», — заявил Барака.
Он также отметил, что Израиль использовал вертолёты для эвакуации раненых и погибших с поля боя.
Ранее армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что за ночь нанесла удары по 150 подземным целям на севере сектора Газа, включая туннели и другую подземную инфраструктуру.