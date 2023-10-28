10 фактов о Ли Кэцяне, бывшем премьере Китая и соратнике Си Цзиньпина

Ли Кэцян родился 1 июля 1955 года в провинции Аньхой в семье чиновника. Юность Ли пришлась на «культурную революцию» 1966−1976 годов. По окончании школы его, как и многих сверстников, на несколько лет отправили работать в колхоз в деревенской глуши. В 1976 году Ли вступил в Коммунистическую партию КНР и стал секретарем местной партийной ячейки.
Несмотря на свое скромное происхождение, в 1978 году Ли поступил в престижный Пекинский университет, где изучал юриспруденцию. В эти годы он познакомился с западными либеральными идеями, а также начал свободно говорить на английском. В 1982 году Ли Кэцян стал секретарем университетского подразделения Коммунистического союза молодежи Китая (КСМК), а спустя год вошел в его общенациональный секретариат и стал протеже Ху Цзиньтао. А уже в 1993 году Ли стал первым секретарем комсомола. Одновременно он получил докторскую степень по экономике.
Стремительная карьера в КСМК позволила Ли подняться на новую ступеньку в политической иерархии. Уже в 1998 году он возглавил правительство провинции Хэнань в центрально-восточной части страны. На этом посту он сумел значительно укрепить экономику региона, выведя его с 28-го на 18-е место по ВВП. Однако Ли оказался втянут в скандал из-за попыток властей скрыть массовое заражение местного населения ВИЧ из-за плохо организованного сбора донорской крови.
С 2004 года Ли перешел в правительство другой китайской провинции, Ляонин, где сделал ставку на развитие транспорта. Тогда же политик критиковал официальную статистику ВВП КНР за «искусственность» и считал необходимым ориентироваться на динамику потребления электричества, а также объемы железнодорожных грузовых перевозок и банковских займов в качестве реальных показателей экономического роста. С 2010 года газета The Economist ввела неформальный «индекс Ли Кэцяна», включающий эти метрики для измерения экономики КНР.
Близость с Ху Цзиньтао, в 2002 году ставшего генсеком ЦК Коммунистической партии Китая, помогла Ли Кэцяну совершить очередной карьерный рывок и войти в общенациональное правительство. В 2007 году он стал членом постоянного комитета политбюро ЦК КПК, а уже в 2008-м Ли избрали вице-премьером Государственного совета КНР. В 2010 году Ли Кэцян также был назначен вице-председателем Военного совета КПК.
Многие видели в Ли Кэцяне преемника Ху Цзиньтао на посту лидера Коммунистической партии, но в конечном итоге он уступил Си Цзиньпину, которого партийные старейшины сочли более компромиссным вариантом. Ли достался пост премьера Госсовета КНР — эту должность он занимал 10 лет, с 2013 по 2023 год.
Хотя формально Ли Кэцян был вторым человеком в стране, он вскоре оказался в тени Си Цзиньпина и пользовался значительно меньшим влиянием, чем его предшественники на этой должности. Более того, у Ли и Си так и не сложился прочный тандем, и политики нередко расходились во взглядах: если первый ратовал за либерализацию экономики, то второй делал ставку на больший госконтроль. А во время пандемии COVID-19 Ли призывал к смягчению карантинных ограничений, чтобы сохранить экономический рост, а Си проводил политику «нулевой терпимости», в результате которой целые предприятия закрывались на карантин в случае, если кто-то из сотрудников сдавал положительный тест.
В годы своего премьерства Ли также занялся преодолением последствий мирового финансового кризиса 2008 года и снижением долговой нагрузки. Для этого власти решили замедлить темпы роста ВВП и переориентировать инвестиции, чтобы избежать перегрева экономики. Политику китайских властей стали неформально называть ликономикой, — по имени Ли Кэцаня.
Вероятно, в силу своего скромного происхождения Ли Кэцян уделял большое внимание преодолению неравенства в китайском обществе. В 2020 году он сетовал, что целых 600 миллионов китайцев зарабатывают меньше $140 в месяц.
В октябре 2022 года Ли исключили из постоянного комитета политбюро ЦК КПК, хотя он был на два года младше неформального пенсионного возраста в 70 лет. А в марте 2023 года Ли был отправлен в отставку с поста премьера Госсовета КНР. Его место занял Ли Цян, близкий соратник Си Цзиньпина еще со времен работы в правительстве провинции Чжэцзян. 26 октября 2023 года у Ли Кэцяна, находившегося в Шанхае, случился сердечный приступ. Несмотря на все старания врачей, политик скончался в ночь на 27 октября. Ему было 68 лет. У него остались жена и дочь.