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Палестино-израильский конфликт
13:41 (мск), источник: Lenta.Ru

ХАМАС заявило о готовности отпустить заложников из России

ХАМАС ищет и готово отпустить заложников, список которых движение получило по линии МИД России. Об этом сообщил член политбюро и глава отдела по внешним связям ХАМАС Муса Абу Марзук, пишет РИА Новости.

Источник: AFP 2023

По его словам, в этом списке восемь имен.

«От российской стороны, через МИД, мы получили список граждан, которые имеют двойное гражданство. Мы к этому списку очень внимательно относимся и тщательно будем обрабатывать», — сказал Марзук, пояснив такую позицию тем, что ХАМАС относится к России как к «ближайшему другу».

Он отметил, что, как только этих людей найдут, то сразу отпустят. «Это сложно, но мы ищем», — добавил представитель ХАМАС.

Также Марзук заверил, что к мирным гражданам, попавшим в заложники в секторе Газа, относятся «как к гостям».

Ранее посол Израиля в России Александр Бен Цви заявил, что силам палестинского движения ХАМАС следует освободить заложников без предъявления каких-либо условий. Посол назвал военным преступлением держать в заложниках женщин, детей и пожилых людей. «Их надо освободить без каких-либо условий, их просто надо освободить, потому что это гражданское население», — призвал он.

В Израиле также заявили об отказе ХАМАС от прекращения огня в обмен на заложников. Отмечается, что ХАМАС запросило длительное перемирие, на что израильская сторона отказалась давать свой ответ. Также группировка не приняла предложение, потребовав освобождения палестинских заключенных.

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