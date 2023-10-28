15:26 (мск), источник: Lenta.Ru
Израиль опроверг начало широкомасштабной операции в Газе
Широкомасштабная операция Израиля в секторе Газа еще не начиналась. Факт начала опроверг посол страны в России Бен Цви, его слова приводит ТАСС.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Он подтвердил, что атаки по движению ХАМАС осуществляются и с суши, и с моря, однако, по словам дипломата, израильские военные используют для операции другой термин.
«Наши военные это называют узкомасштабной военной операцией. Так что я буду повторять их слова. Военная операция — да, с воздуха, с моря, суши проводится. Но, опять же, по заявлениям наших военных, это еще не широкомасштабная операция», — заявил посол Израиля в России.
Ранее движение ХАМАС заявило о провалившейся попытке наземного наступления Израиля.
Утром 7 октября израильская армия сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала военную операцию в Газе.