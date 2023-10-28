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Палестино-израильский конфликт
15:58 (мск), источник: © РИА Новости

В «Ахмате» рассказали о массовом пополнении из экс-бойцов «Вагнера»

ЛУГАНСК, 28 окт — РИА Новости. Бывшие члены группы «Вагнера» переходят в подразделения спецназа «Ахмат» и прибывают в зону проведения спецоперации, сообщил РИА Новости командир «Ахмата» Апты Алаудинов.

Источник: © РИА Новости

«Они и раньше переходили ко мне “энное” количество бойцов периодически. А сейчас <…> у нас пошло массовое пополнение из бойцов “Вагнер”. Cейчас они пошл в разные отряды. Получается, что некогда бывшие командиры заходят, и с ними же потихоньку заходят их бойцы», — пояснил он.

По словам Алаудинова, за время спецоперации подразделения «Ахмат» и «Вагнера» не раз работали на смежных участках фронта.

«<…> Мы, можно сказать, некоторые время были “соседями”. Где находились “Вагнер”, у нас всегда была уверенность, что наши соседи твердо стоят, и мы за это никогда не беспокоились. Точно также надо отметить, что бойцы ЧВК “Вагнер” тоже всегда отзывались о нас очень уважительно», — отметил командир.

Кроме того, вагнеровцы выбирают «Ахмат» из-за похожего уклада между командирами и бойцами в подразделении, высокого уровня подготовки и обеспечения «Ахмата» всем необходимым для ведения боевых действий, добавил он.

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