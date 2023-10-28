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Палестино-израильский конфликт
19:18 (мск), источник: © РИА Новости

Израиль отзовет дипломатов из Турции после слов Эрдогана о Газе

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Глава МИД Израиля Эли Коэн заявил, что всем дипломатическим представителям Израиля в Турции надо вернуться домой после заявлений президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на митинге в поддержку Палестины в Стамбуле, пишет газета Haaretz со ссылкой на сообщение политика в соцсети X.

Источник: © РИА Новости

«Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн… распорядился, чтобы все дипломатические представители Израиля вернулись из Турции из-за резких заявлений (президента Турции — ред.)», — отмечает издание.

Как подчеркивает Haaretz со ссылкой на заявление Коэна, этот шаг сделан для «переоценки израильско-турецких отношений».

Эрдоган, выступая на митинге, заявил что Турция намерена объявить Израиль военным преступником. Кроме того, об обвинил Запад в двойных стандартах: проливавшие крокодиловы слезы по жертвам конфликта на Украине сегодня молча наблюдают за гибелью детей в секторе Газа, отметил он.

По последним данным палестинского Минздрава, число детей, погибших из-за израильских обстрелов сектора Газа, приближается к трем тысячам.

По информации представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, с февраля 2022 по июнь 2023 года в республике погибли 4464 мирных жителя, в том числе 134 ребенка. В ЛНР, по данным на конец февраля, число жертв среди населения составило 192 человека, включая 22 ребенка, еще 465 мирных жителей получили ранения.

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