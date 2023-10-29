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Палестино-израильский конфликт
08:57 (мск), источник: © РИА Новости

Президент Ирана заявил, что Израиль перешел красные линии

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Иран обвинил Израиль в пересечении красных линий, следует из заявления пресс-службы иранского президента Эбрахима Раиси в соцсети X.

Источник: © РИА Новости

«Преступления сионистского режима перешли красные линии, что может заставить каждого принять меры. Вашингтон просит нас ничего не делать, но они продолжают оказывать широкую поддержку Израилю», — говорится в публикации.

Накануне Раиси заявил в интервью арабской Al-Jazeera, что Тегеран не станет следовать предостережениям США о невмешательстве в ситуацию вокруг сектора Газа. При этом он отверг обвинения в том, что Иран стоит за нападением ХАМАС на Израиль.

Конфликт на Ближнем Востоке

Палестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе.

Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. Военное крыло движения — «Бригады “Аль-Кассам” — объявило о проведении операции “Потоп Аль-Аксы”.

В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала операцию «Железные мечи» в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы и начали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.

По информации палестинского Минздрава, число жертв в секторе Газа превысило восемь тысяч, около 20 тысяч человек получили ранения. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться до 250 человек.

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