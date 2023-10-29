09:11 (мск), источник: © РИА Новости

Назван человек, который положит конец контрнаступлению ВСУ

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Новый спикер Палаты представителей США Майк Джонсон «завершит» контрнаступление ВСУ, пишет South China Morning Post.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

Джонсон выступает против продолжения спонсирования Киева, а контролируемая республиканцами Палата представителей может просто отказаться выполнять требование президента США Джо Байдена о помощи как Израилю, так и Украине.

South China Morning Post

В статье отмечается, что военная поддержка со стороны Запада — это спасательный круг для Украины.

«Если Соединенные Штаты перестанут помогать Киеву, вряд ли Европа сможет восполнить этот пробел, если вообще захочет это сделать. В последние годы экономики по всей Европе переживают тяжелые времена, даже в таких ведущих странах, как Германия», — пишет автор.

По его мнению, санкции против России не приносят результата, наоборот, темпы роста ее экономики позволят ей перегнать таковую в ФРГ.

«Если экономические санкции не сработают, а военные операции ни к чему не приведут, единственным возможным вариантом станет прекращение огня», — резюмировалось в материале.

Майк Джонсон, которого ранее избрали спикером палаты представителей США, призвал разделить запрос о выделении 105 миллиардов долларов Израилю и Украине, а также потребовал от Белого дома отчета о потраченных на Киев средствах.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Трамп добился своего. США отодвигают Украину на второй план
'Это изменит все'. Россия готовится применить новое оружие
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта