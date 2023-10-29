09:11 (мск), источник: © РИА Новости
Назван человек, который положит конец контрнаступлению ВСУ
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Новый спикер Палаты представителей США Майк Джонсон «завершит» контрнаступление ВСУ, пишет South China Morning Post.
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Джонсон выступает против продолжения спонсирования Киева, а контролируемая республиканцами Палата представителей может просто отказаться выполнять требование президента США Джо Байдена о помощи как Израилю, так и Украине.
В статье отмечается, что военная поддержка со стороны Запада — это спасательный круг для Украины.
«Если Соединенные Штаты перестанут помогать Киеву, вряд ли Европа сможет восполнить этот пробел, если вообще захочет это сделать. В последние годы экономики по всей Европе переживают тяжелые времена, даже в таких ведущих странах, как Германия», — пишет автор.
«Если экономические санкции не сработают, а военные операции ни к чему не приведут, единственным возможным вариантом станет прекращение огня», — резюмировалось в материале.
Майк Джонсон, которого ранее избрали спикером палаты представителей США, призвал разделить запрос о выделении 105 миллиардов долларов Израилю и Украине, а также потребовал от Белого дома отчета о потраченных на Киев средствах.