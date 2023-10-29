Путин поздравил Эрдогана со столетним юбилеем провозглашения Турецкой Республики

Российский лидер отметил, что за прошедший век Турция преодолела немало испытаний и добилась успехов в различных областях.
Президент также указал на то, что отношения между Россией и Турцией развиваются в духе дружбы и добрососедства.
В завершении своего поздравления Путин выразил надежду на дальнейшее развитие российско-турецких отношений и пожелал процветания гражданам Турции.
4 сентября президенты России и Турции провели переговоры в Сочи, на которых Путин выразил надежду на скорейшее продвижение работы по созданию газового хаба.
Эрдоган по возвращении из Сочи заявил, что Турция планирует создать центр финансирования проектов, касающихся экспорта природного газа и полезных ископаемых. Он также добавил, что планы Москвы и Анкары по созданию газового хаба должны позитивно отразиться на ценах на энергоносители. Турция будет и дальше реализовывать разные проекты для поставок энергоносителей в Европу и другие страны через свою территорию.
При этом 11 октября Путин на пленарном заседании «Российской энергетической недели» (РЭН) заявил, что у Москвы есть идея расширить поставки российского газа через Турцию. Говоря о создании газового хаба в Турции, глава государства отметил, что речь идет прежде всего о создании электронной площадки торговли газом в Европу.