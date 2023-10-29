СМИ заявили о разногласиях Зеленского и Залужного из-за провала контрнаступления

Издание со ссылкой на источники сообщает, что президент Украины не хочет приостанавливать контрнаступление, так как Запад может подумать, что Киев не может достичь намеченных целей с помощью боевых действий. В то же время главнокомандующий ВСУ считает, что продолжать наступление не следует, а стоит удерживать текущие позиции и готовиться к активизации сил в следующем году.
Газета подчеркивает, что западные страны рассчитывали, что украинские войска одержат победу еще летом в ходе контрнаступления, но этого не произошло. Теперь, как указывается в статье, Украина опасается, что Запад сократит помощь, так как НАТО не слишком заинтересовано в конфликте, направленном «на истощение».
Ранее, 27 октября, американский журналист Дэнни Хайфон заявил, что провал украинского контрнаступления не отрицают уже и западные СМИ, которые, напротив, больше склоняются к непобедимости России в конфликте. По его словам, неудачи произошли из-за того, что Украина поверила в фантазии НАТО и США.
До этого, 26 октября, французская газета Le Monde также обратила внимание на то, что ВСУ не добиваются успехов в контрнаступлении и им не удается прорвать хорошо организованную российскую линию обороны. В статье подчеркивалось, что РФ обладает ресурсами, позволяющими ей вести длительное противостояние, несмотря на санкции западных стран.
15 октября президент РФ Владимир Путин заявил, что потери украинских сил в ходе контрнаступления оцениваются как восемь к одному. Он отметил, что армия России улучшает свое положение почти на всей линии соприкосновения в зоне спецоперации.
Еще 5 октября Путин указал, что Украина продержится всего неделю, если поставки западного вооружения прекратятся. Также он сообщил, что ВСУ с начала контрнаступления потеряли свыше 90 тыс. человек в виде санитарных и безвозвратных потерь.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.