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Палестино-израильский конфликт
18:12 (мск), источник: Известия

Вашингтон потребовал от Израиля использовать оружие «по законам войны»

США при передаче оружия Израилю требуют от властей страны, чтобы оно использовалось в соответствии с законами ведения войны, а сам Израиль, согласно международному праву, несет ответственность за защиту мирного населения в Газе при осуществлении ударов с воздуха и ведении наземных боевых действий. Об этом 29 октября заявил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.

Источник: AP 2023

То, что мы передаем Израилю, подпадает под законы ведения войны и под требования о необходимости принятия мер по защите невинных жизней. Такие требования мы предъявляем каждый раз, когда передаем вооружения другой стране.

Джейк Салливан
советник президента США по нацбезопасности

Салливан указал, что ответственность Израиля за жизни людей в Газе и осуществлении авиаударов не уменьшает то, что представители радикального палестинского движения ХАМАС укрываются в жилых кварталах.

«Их ответственность по международному гуманитарному праву и законам войны в том, чтобы делать всë в их силах для защиты мирного населения, в равной степени действуя на земле и при ударах с воздуха», — отметил он.

Также Салливан сообщил, что президент США Джо Байден 29 октября проведет очередные телефонные переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Ранее в этот день представитель минздрава Палестины Ашраф аль-Кудра заявил, что в регионе погибли более 3,3 тыс. детей в результате обстрелов Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) сектора Газа, еще более 1 тыс. находятся под завалами.

28 октября Нетаньяху объявил о начале второго этапа войны, целями которого являются уничтожение палестинского движения ХАМАС и освобождение заложников. Для этого израильские войска вошли на территорию сектора Газа, добавил премьер-министр.

По словам министра обороны Израиля Йоава Галанта, военная операция Израиля в Газе займет продолжительное время и потребует большого терпения. Он добавил, что члены ХАМАС в настоящее время испытывают такой шок от понесенных потерь, которого никогда не испытывали ранее.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.

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