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Палестино-израильский конфликт
02:31 (мск), источник: ТАСС

Иордания запросила у США комплексы ПВО Patriot для обороны границ

БЕЙРУТ, 30 октября. /ТАСС/. Королевство Иордании обратилось к Соединенным Штатам с просьбой усилить систему противовоздушной обороны, учитывая угрозы со стороны беспилотных летательных аппаратов.

Источник: AP 2023

Об этом заявил телеканалу Al Mamlaka представитель королевских ВС бригадный генерал Мустафа аль-Хияри.

«Мы направили в США запрос о предоставлении зенитно-ракетных комплексов Patriot для защиты границ, — сказал он. — Беспилотники стали угрозой для всех наших фронтов». По словам генерала, дроны используются также в контрабанде наркотиков.

«Иордания не в состоянии развернуть эти комплексы самостоятельно, поэтому мы попросили США, которые являются нашим стратегическим партнером», — пояснил генерал. Он указал также, что ЗРК Patriot «пригодятся для отражения баллистических ракет в разгар неспокойной обстановки вокруг Иордании».

Аль-Хияри сообщил, что Иордания продолжает усилия по налаживанию воздушного моста для поставок гуманитарной помощи палестинскому населению в секторе Газа. Он подчеркнул также, что военные аэродромы в королевстве «не будут использованы для переброски боеприпасов и военной техники в Израиль».

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