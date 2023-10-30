Иордания запросила у США комплексы ПВО Patriot для обороны границ

Об этом заявил телеканалу Al Mamlaka представитель королевских ВС бригадный генерал Мустафа аль-Хияри.
«Мы направили в США запрос о предоставлении зенитно-ракетных комплексов Patriot для защиты границ, — сказал он. — Беспилотники стали угрозой для всех наших фронтов». По словам генерала, дроны используются также в контрабанде наркотиков.
«Иордания не в состоянии развернуть эти комплексы самостоятельно, поэтому мы попросили США, которые являются нашим стратегическим партнером», — пояснил генерал. Он указал также, что ЗРК Patriot «пригодятся для отражения баллистических ракет в разгар неспокойной обстановки вокруг Иордании».
Аль-Хияри сообщил, что Иордания продолжает усилия по налаживанию воздушного моста для поставок гуманитарной помощи палестинскому населению в секторе Газа. Он подчеркнул также, что военные аэродромы в королевстве «не будут использованы для переброски боеприпасов и военной техники в Израиль».