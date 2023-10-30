Белый дом подтвердил участие США в восстановлении связи в Газе

Отмечается, что работники служб помощи, мирные жители, а также сотрудники СМИ «нуждались в возможности общаться друг с другом и остальным миром». В Белом доме сообщили, что администрация Соединенных Штатов работала над этим и помогла восстановить связь в Газе.
В администрации американского лидера добавили, что восстановление связи было критически важным вопросом для Газы.
Ранее газета Washington Post со ссылкой на высокопоставленный источник в Соединенных Штатах сообщала, что Вашингтон оказал давление на власти Израиля, чтобы они восстановили связь в секторе Газа. Согласно данным издания, за отключением связи стояли израильские власти.